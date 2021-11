Schlag mit Gegenstand : Jugendliche verletzen Mann in Mönchengladbach am Kopf

Mönchengladbach Mehrere Notrufe sind am Freitagnachmittag in Mönchengladbach bei der Polizei eingegangen. Der Grund: ein in Gewalt ausgearteter Streit auf dem Sonnenhausplatz.

Ein Mann in Mönchengladbach ist am Freitag aus einer Gruppe Jugendlicher heraus angegriffen worden. Wie die Polizei mitteilt, erlitt er durch einen Schlag mit einem Gegenstand eine stark blutende Kopfverletzung, die im Krankenhaus behandelt werden musste. Zuvor waren mehrere Notrufe zu dem Vorfall am Sonnenhausplatz eingegangen.

Dem Angriff soll ein Streit vor einem Geschäft auf der Hindenburgstraße vorausgegangen sein. Die Jugendlichen flüchteten vor dem Eintreffen der Beamten in Richtung Hans-Jonas-Park. Hinweise bitte an die Polizei unter 02161 29290.

(chal)