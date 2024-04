Stadtteile Gladbach und Westend Quartiersmanagement startet mobile Sprechstunde

Um noch mehr Menschen zu erreichen, ist Quartiersmanagerin Stephanie Schoenen ab sofort einmal wöchentlich mit einem Lastenrad unterwegs. Dienstags zwischen 15 und 17 Uhr ist sie für den persönlichen Austausch an wechselnden Standorten im Quartier unterwegs: am ersten Dienstag im Monat steht sie am Platz der Republik, am zweiten Dienstag am Sonnenhausplatz, am dritten Dienstag auf der Alexianerstraße im Westend und am vierten Dienstag im Monat im Geropark. Sollte ein Termin abgesagt werden müssen, wird das bis morgens 10 Uhr auf dem Facebook- und Instagram-Kanal des Quartiersmanagements kommuniziert. Das teilte die Stadt mit.