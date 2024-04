Umweltverschmutzung in Mönchengladbach Schon wieder Ölfilm auf der Niers

Gleich mehrere Anrufer haben der Feuerwehr am Dienstag, 23. April, einen Ölfilm auf der Niers im Stadtteil Mülfort gemeldet. Das teilte die Wehr mit. Die brachte daraufhin als erste Maßnahme an zwei Stellen sogenannte „Ölschlängel“ (auch Ölsperren genannt) as, um die Ausbreitung des Ölfilms flussabwärts einzudämmen.