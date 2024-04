Liga von De Kull startet wieder Zurück auf den Bolzplatz

Am Freitag startet der Jugendhilfeverein De Kull in die neue Spielzeit seiner Bolzplatzliga. Das Konzept: An monatlich stattfindenden Spieltagen können Jungen und Mädchen zwischen zwölf und 17 Jahren ihr Können unter Beweis stellen und Punkte für ihr Team sammeln. Jeden Monat findet der Spieltag auf einem anderen Bolzplatz statt – den Anfang macht am 5. April der Platz an der Radrennbahn. Insgesamt umfasst die Bolzplatzliga zehn Spieltage bis Ende Dezember.