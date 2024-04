Unfälle in Mönchengladbach Deshalb verunglücken Kinder im Straßenverkehr

Die Zahl der Kinder, die im Mönchengladbacher Straßenverkehr verunglückt, ist im vergangenen Jahr leicht zurückgegangen. Das geht aus der Verkehrsunfallbilanz 2023 der Polizei hervor. Demnach wurden insgesamt 92 Kinder Opfer von Unfällen, im Jahr zuvor waren es noch 113. Aktiv am Straßenverkehr beteiligt waren dabei 62 Betroffene, die anderen Kinder fuhren zum Beispiel in einem Auto mit. Drei von ihnen wurden dabei schwer und 27 leicht verletzt. Nur in einem Viertel der Fälle saßen die Verunglückten im Fahrzeug des Unfallverursachers.