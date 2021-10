Erpressung in Mönchengladbach : Teenager berauben Zwölfjährigen im Linienbus

Mönchengladbach Die Täter drohten dem Jungen Schläge an, wenn er ihnen kein Geld gebe. Sie sollen etwa 14 bis 16 Jahre alt sein. Die Polizei bittet um Hinweise.

Zwei Jugendliche haben an der Odenkirchener Straße einen zwölfjährigen Jungen in einem Linienbus bedroht und von ihm Geld verlangt. Das teilte die Polizei jetzt mit.

Der Zwölfjährige befand sich am 24. Oktober laut eigenen Aussagen um 18.40 Uhr in der Linie 2 auf dem Weg von Güdderath nach Rheydt. In Mülfort stiegen zwei ihm unbekannte Jugendliche zu. Als der Bus sich auf der Odenkirchener Straße/Ecke Gasstraße befand, sprachen sie den Zwölfährigen an. Sie fragten ihn, ob er Geld dabei hätte und drohten damit, ihn zu schlagen, falls er ihnen nichts gebe. Der Zwölfjähige händigte ihnen daraufhin einen Geldschein aus. Damit verließen die beiden Täter den Bus. An welcher Haltestelle sie ausstiegen, ist nicht bekannt. Der Zwölfjährige blieb unverletzt.