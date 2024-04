Gegenstände auf Auto geworfen Versuchtes Tötungsdelikt auf der A1 bei Schwerte

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Samstag bekannt geben, wird die Tat als versuchtes Tötungsdelikt eingestuft. Am Freitagabend hielten sich gegen 18.45 bislang unbekannte Personen, offenbar Jugendliche, auf der Autobahnbrücke „Forstweg“ an der A1 bei Schwerte auf.