Polizeieinsätze in Mönchengladbach : Rollerdieb überfährt festgenommenen Einbrecher

Mönchengladbach Die Polizei hatte am Donnerstagmorgen an der Mürrigerstraße viel zu tun: Sie erwischte zwei Einbrecher, nahm einen Unfall auf, ertappte einen Rollerdieb und sicherte Spuren nach zwei Einbruchsversuchen. Und bei all dem gab es noch kuriose Zusammenhänge.

(RP) Tatort: Beltinghoven. Gegen 1.10 Uhr war der akustische Alarm an einer Gaststätte an der Mürrigerstraße ausgelöst worden, nachdem Einbrecher versucht hatten, sich gewaltsam Zutritt zu verschaffen. Die alarmierten Polizisten konnten bei der Nahbereichsfahndung zwei Tatverdächtige fassen und festnehmen.

Während dieses Polizeieinsatzes fuhren zwei Jugendliche (15/16) auf einem Roller vorbei. Der 15-jährige Fahrer hatte offenbar Angst, dass er kontrolliert würde, verlor die Gewalt über sein Fahrzeug, geriet auf den Gehweg und überrollte dabei die Beine von einem der Festgenommenen, der auf dem Boden lag.

Weil der 15-Jährige anschließend mit einem Poller kollidierte und selber zu Boden stürzte, hatte die Polizei leichtes Spiel. Schnell fand sie heraus, dass der Roller einige Tage zuvor gestohlen worden war.

Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurden die festgenommenen Männer wieder entlassen. Die Jugendlichen wurden ihren Erziehungsberechtigten übergeben, und das Kleinkraftrad konnte dem rechtmäßigen Besitzer ausgehändigt werden. Außerdem kam es in der Nacht noch zu einem weiteren versuchten Geschäftseinbruch an der Mürringerstraße.

Die Ermittlungen dauern an.

