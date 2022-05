Theater in Duisburg : „Poetry Show“ in Alices Wunderland

Duisburg Das internationale Studententheater am Campus Duisburg zeigte erstmals kein Theater, sondern eine Collage aus poetischen Texten. Die vermeintliche „Notlösung“ erwies sich als einer der besten Theaterabende der 40-jährigen Geschichte.

Bevor man wegen Corona überhaupt nicht spielen kann, wollte das englischsprachige Studententheater DUET zumindest einen kürzeren Bühnenabend riskieren. So präsentierte die Truppe unter Leitung von Ulrike Wright und Nicole Winkler unter dem Titel „Say the Magic Words!“ eine einstündige Collage aus poetischen Texten der englischsprachigen Literatur, angefangen bei Shakespeare bis zur Gegenwart. Wer nun erwartet beziehungsweise befürchtet hatte, dass nun ein Gedicht nach dem anderen von sich ablösenden Akteuren brav von der Bühne herab aufgesagt würden, wurde jetzt bei der Premiere eines Anderen, Besseren belehrt: Die poetischen Texte wurden allesamt auf erfrischende Weise darstellerisch, sprachlich und szenisch so umgesetzt, dass es eine wahre Freude war, nicht nur Ohren-, sondern auch Augenzeuge zu sein. Die vermeintliche „Notlösung“ erwies sich als einer der besten Theaterabende in der 40-jährigen Geschichte des englischsprachigen Duisburg University Theatre (DUET).