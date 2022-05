Mehrere Einsätze im Kreis Wesel​: Polizei hat am Vatertag viel zu tun​

Kreis Wesel In Wesel wurde ein 26-Jähriger von einer Gruppe Männer mit Pfefferspray attackiert, geschlagen und getreten. Auch in Xanten und Moers gab es Einsätze für die Polizei.

Am Vatertag musste die Polizei kreisweit zu mehreren Einsätzen wegen Körperverletzung ausrücken. Am frühen Donnerstagabend geriet ein 26-Jähriger in der Weseler Fußgängerzone mit einem 21-Jährigen in einen verbalen Streit, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Gegen 22 Uhr trafen beide erneut aufeinander, wobei der 21-Jährige in Begleitung mehrerer weiterer Männer war. Der 26-Jährige wurde aus der Gruppe heraus mit Pfefferspray attackiert, geschlagen und getreten. Er ging zunächst nach Hause und verständigte dann die Polizei.