Coronazahlen für den Kreis Mettmann : Zahl der Verstorbenen erhöht sich weiter

Verstorben sind eine 89-jährige Hildenerin und eine 82-jährige Frau aus Langenfeld. Verstorbene zählt der Kreis damit bislang insgesamt 789.

Fallzahlen Im Kreis Mettmann sind am Sonntag 853 Infizierte erfasst, 121 mehr als am Freitag. Davon leben in Erkrath 100 (+16), in Haan 57 (+13), in Heiligenhaus 62 (+10) in Hilden 91 (+13), in Langenfeld 70 (+5), in Mettmann 57 (+11), in Monheim 161 (+11), in Ratingen 188 (+22), in Velbert 92 (+14) und in Wülfrath 20 (+6).