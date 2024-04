Handel im Wandel in Mettmann Es tut sich was bei Rewe-Süd

Das graue Baugitter ist aufgestellt, auf Europaletten sind zu verbauende Materialien abgestellt und ein Hubwagen bringt Arbeiter in luftige Höhen. Nicht nur eine mobile Toilette signalisiert: Am Rewe-Süd tut sich etwas. Zur Reaktivierung des vormaligen Supermarkts, aus Rentabilitätsgründen aufgegeben und jetzt vor einem Neustart, sind umfassende Umbauarbeiten inklusive einer Vergrößerung der Verkaufsfläche seitens der Stadt bewilligt. Mit welch offenem, einladenden Raumkonzept, einer durchdachten Beleuchtung und der Kombination aus traditionellen und modernen Designelementen Kunden hier empfangen werden, ist derzeit noch ein wohlgehütetes Geheimnis. Ein Neupächter sei gefunden, zum Jahresende soll der Nahversorger für Mettmann-Süd und Gruiten Eröffnung feiern. Der vormalige Getränkemarkt soll nicht wiedereröffnet werden. Aber die Poststelle kommt zurück, ebenso wie eine Bäckerei, in der auch gesnackt werden kann. von/Foto: köhlen