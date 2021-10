Fußball : 1. FC Wülfrath hat Respekt vor VfB-Reserve

Wülfrath Vorsitzender Michael Massenberg hofft am Sonntag auf eine Leistungssteigerung der eigenen Mannschaft, die zuletzt einen ganz schwachen Auftritt bot.

Nach der klaren 0:4-Niederlage gegen den Rather SV haben die FCW-Fußballer bei der Zweitvertretung des VfB 03 Hilden erneut eine schwere Aufgabe zu bewältigen. „Der VfB hat im bisherigen Saisonverlauf gezeigt, dass er über eine Mannschaft verfügt, in der eine Menge Qualität steckt Die Hildener stehen nicht umsonst im oberen Tabellendrittel. Wenn wir da etwas holen wollen müssen wir schon unsere Bestleistung abrufen“, zeigt Michael Massenberg einigen Respekt.

Der FCW-Chef blickt aber auch zurück auf die Partie gegen den Rather SV. „So hätten wir uns niemals präsentieren dürfen. Für solch eine katastrophale Vorstellung muss ich mich bei unseren Fans entschuldigen. Ich hoffe, dass das ein grober Ausrutscher war, den es in dieser Form in dieser Saison nicht mehr geben darf, Beim VfB Hilden haben unsere Spieler die Chance, sich für diese Klatsche zu revanchieren.“