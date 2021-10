Engagement in Mettmann : Im Comberg-Park geht der nächste Frühling an den Start

Christian Sapper versenkt Narzissen-Zwiebeln entlang der Parkwege. So sorgen der Bürgerverein Metzkausen und die Stadt dafür, dass den Parkbesuchern im nächsten Jahr was blüht. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann Trotz Dauerregens räumten Mitglieder des Bürgervereins Metzkausen den Park auf, setzten 4000 Narzissen- und Hibiskus-Zwiebeln und drei Obstbäume.

Christian Sapper vergräbt die Zukunft mit beiden Händen im nassen, schweren Boden. Was am Samstag in der frisch ausgehobenen Furche am Wegesrand im Comberg-Park verschwindet, wird hoffentlich im nächsten März erblühen. 4000 Blumenzwiebeln setzen knapp 20 Mitglieder des Bürgervereins Metzkausen. Zudem werden drei Bäume auf der Streuobstwiese neu gepflanzt – als Ersatz für zwei Apfelbäume und eine Pflaume, denen die Feldmäuse das Wurzelwerk weggeknabbert haben.

„Einmal im Jahr treffen wir uns zu dieser Herbstaktion“, sagt der Vorsitzende des Bürgervereins, Gregor Neumann. Die Blumenzwiebeln stammen von der Stadt Mettmann – der Bürgerverein Metzkausen ist keine Pflanzguerilla: Zuvor haben die Bürger sich mit dem städtischen Gartenamt abgestimmt, wo die Knollen untergegraben werden dürfen, damit der kommende Frühling farbenfroh erblüht.

Zu den jüngsten Teilnehmerinnen der extrem wetterfesten Bürgervereins-Runde am Samstag gehört ein achtjähriges Mädchen, das sich gemeinsam mit ihrer Mutter gleich am westlichen Eingang des Comberg-Parks ein Familienbeet ausgesucht hat. „Halt nicht weitergegraben, erst müssen wir die Regenwürmer retten“, sagt das Mädchen. Dass die glitschigen Würmer für einen lockeren, gut durchlüfteten Boden sorgen, lernt heute jedes Kind in der Grundschule. Mehr noch: Während die Erwachsenen eher zurückhaltend gucken, hat das Mädchen schon vorsichtig den ersten Wurm in die Hand genommen. „Willst Du meine Handschuhe anziehen“, fragt Gregor Neumann. „Nönö, das geht auch so“, sagt die junge Umweltschützerin. Gleich nebenan arbeitet Ursula Fink (77) daran, den Comberg-Park noch schöner zu machen. Dass es schon seit Stunden regnet, macht der Seniorin nichts aus. „Ich habe wasserdichte Schuhe an und meine Gartenkleidung. Die kommt anschließend in die Waschmaschine – und gut ist.“ Seit 50 Jahren wohnt sie in Metzkausen. Da ist es für sie selbstverständlich, beim Herbstputz mitzumachen.