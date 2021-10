Qualitätsprodukte aus der Region : Das Neanderland begrüßt elf neue Siegel-Träger

KREIS METTMANN Gastgeber, Gaumenkitzel und Land-Erlebnisse werden mit dem Qualitätssiegel hervorgehoben. Die Projektleiterin wechselt in den Ruhestand.

Strümpfel erklärte in der Vorstellungsrunde die Philosophie seines Hauses so: „Wiir, absichtlich mit zwei ‚ii’ geschrieben, vereinen den ‚grünen Gaumen‘ mit dem ‚grünen Daumen‘. Von Hause aus bin ich Gärtner. Vieles, was wir in unserer Küche an Gemüse, Kräuter und essbare Blüten verarbeiten, bauen wir in unserem Garten an und halten dazu auch Seminare“, erläuterte er den Zuhörenden. Dann gab er das Wort an das Ehepaar Wagner weiter. Die ehemaligen Pächter des Cafés am Zeittunnel konnten aus den Händen des Landrats ihre Urkunde für ihre im Glas produzierten Lebensmittel entgegennehmen. Dazu gehören der Schoko-Whiskey-, oder kurz SchoWhi-Kuchen, wie Markus Wagner den Anwesenden Appetit auf aufgeschnittene Probierstücke machte, oder das oft gelobte Chili con Carne.