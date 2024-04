Genießen in der Region Mettmann Spargel aus der Region frisch auf den Tisch

Die Spargelsaison hat begonnen. Für viele Deutsche ist dies eine besondere Zeit im Jahr. „Wie kann es sein, dass Wasser und Zellulose so gut schmecken?“, fragte vor Jahren ein unbekannter Experte im Fernsehen. Die einen stimmten ihm zu, die anderen konzentrierten sich auf den mittleren Teil des Satzes. Wasser und Zellulose, ja, warum sollte das eigentlich schmecken? Es gibt auch Menschen, denen das deutscheste aller Gemüse zu faserig ist. Wir halten es aber mit den Fans und geben Tipps, in welchen Restaurants in der Region man jetzt gut Spargel essen kann.