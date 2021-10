Klimaschutzpreis von Westenergie und Stadt übergeben : In Wülfrath aktiv für die Umwelt

Wülfrath Neue Träger des Klimaschutzpreises der Westenergie AG sind die Freie Aktive Schule und der Unverpackt-Laden „Grünkorn“. Der Preis ist mit insgesamt 2500 Euro dotiert und wurde am Freitag übergeben.

Nach ein paar Jahren Pause verleiht die Westenergie AG in diesem Jahr wieder ihren Klimaschutzpreis an Vereine und Organisationen, die sich in ihren Partnerkommunen besonders um die Umwelt verdient gemacht haben. In Wülfrath freuen sich die Freie Aktive Schule (FASW) und der Unverpackt-Laden „Grünkorn“ über die Auszeichnung, die in Kooperation mit der Stadt verliehen wird und mit insgesamt 2500 Euro dotiert ist. Die Preisverleihung fand am Freitag im „Maker Space“ der FASW statt.