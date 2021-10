Fußball : Englische Woche für SSV Erkrath

Trainer Denis Clausen hat mit seinem Team aktuell alle Hände voll zu tun. Foto: Achim Blazy (abz)

ERKRATH Nach Heimsieg und dem Pokalaus unter der Woche geht es jetzt für die Mannschaft von Denis Clausen in der Fußball-Kreisliga A zum Rather SV II.

Fußball A-Kreisligist SSV Erkrath beendet morgen Mittag mit dem Auswärtsspiel gegen den Rather SV II (Anstoß um 12.30 Uhr) eine englische Woche. Die begann vergangenen Sonntag mit dem 3:1-Heimsieg im Meisterschaftsspiel gegen den Nachbarn SC Rhenania Hochdahl. Mitten drin, am Mittwochabend, stand für das Team von Trainer Denis Clausen die dritte Kreispokal-Runde im Terminkalender.

Nach dem 3:2-Erfolg in Runde zwei gegen den B-Kreisligisten GSC Hellas Düsseldorf durch die Treffer von Darius-Valentino Paul, Marko Nikolic und Fatih Gecgel sahen sich die Rot-Weißen gegen den DSC 99 nicht unbedingt in der Außenseiterrolle. Schließlich belegen die Derendorfer in der Bezirksliga, Gruppe 1, mit nur einem Punkt auf der Habenseite den letzten Tabellenplatz. Warum sollte der SSV als ambitionierter A-Kreisligist (Rang fünf) da nicht berechtigte Chancen auf den Einzug in die nächste Pokalrunde hegen. Letztlich ging diese Rechnung aber nicht auf, weil sich die schwach beginnenden Gäste später steigerten und an der Freiheitstraße einen 3:2 (1:1)-Erfolg feierten.

Die Partie begann vielversprechend. Bereits nach sieben Minuten brachte Kapitän Sammy Heuer sein Team in Führung. „Wir sind nicht nur gut gestartet, sondern hatten die Partie auch in den dann folgenden 15 Minuten im Griff, verloren aber nach und nach ohne Not den Faden und ganz am Ende auch das Spiel“, fasste der Sportliche Leiter des SSV, Werner Nowak, zusammen. Die Gäste übernahmen nach gut 25 Minuten das Kommando. Erkraths Schlussmann Rene König musste zweimal entschlossen zupacken, bevor Stefan Haferkamp fast mit dem Halbzeitpfiff (44.) egalisierte.