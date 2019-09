US-Amerikaner im Anflug : Ersatz für Greg Logins sitzt bereits im Flieger

Leverkusen Den Namen des Zugangs wollen die Bayer Giants noch nicht verraten. Der neue Spieler ist aber bereits auf dem Weg nach Leverkusen.

Auf Hochtouren, aber auch ein wenig chaotisch verläuft die Vorbereitung der Bayer Giants auf die Saison in der ProA. Hansi Gnad beklagt, dass er noch nicht mit allen Basketballern zusammen trainieren konnte. Mit dem Status Quo ist der Coach nach der 73:82-Niederlage gegen Phönix Hagen und dem 80:74-Erfolg gegen die Uni Baskets Paderborn dennoch zufrieden.

Im Rahmen des HAXA-Cups des SV Haspe traten die Leverkusener gegen Ligakonkurrent Phönix Hagen an. „Die Anreise war durch eine Autobahnsperrung für uns etwas holprig. So sah das dann auch auf dem Spielfeld aus“, erläuterte Gnad. „Wir haben phasenweise gut gespielt, sind aber nie in einen Rhythmus gekommen.“ Ohne Marian Schick, der für Deutschland bei der 3x3-EM aktiv war, musste sich die Mannschaft mit 73:82 geschlagen geben. „Sehr gut gefallen haben mir Eddy Edigin und Nick Hornsby“, lobte der Coach. Die beiden waren mit 17 beziehungsweise 22 Punkten auch die erfolgreichsten Korbjäger ihrer Mannschaft.