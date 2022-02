Basketball, 2. Liga : Die Giants suchen den Weg aus der Wundertüte

Leverkusen In Rasta Vechta empfangen die wankelmütigen Zweitliga-Basketballer des TSV Bayer 04 Leverkusen einen Gegner, der gefühlt seit Saisonbeginn im Krisenmodus ist.

Die Nachwirkungen der 80:84-Niederlage in Trier haben die Bayer Giants auch im Training zu spüren bekommen. „Ein bisschen gelitten haben die Jungs schon“, räumt Hansi Gnad ein. Der Trainer war mit dem letzten Viertel, in dem seine Mannschaft eine 20-Punkte-Führung binnen acht Minuten aus der Hand gegeben hatte, freilich hochgradig unzufrieden.

„Es ist natürlich auch ein Stück weit menschlich. Das Spiel zuvor gegen Rostock drohte auch zu kippen, aber da hatten wir Dusel. Die Jungs hatten dann wohl das Gefühl, dass es auch in Trier gutgeht.“ Doch die ProA-Saison bleibt ein Auf und Ab für die Leverkusener, so dass Gnad für Sonntag auf das nächste positive Erlebnis hofft, wenn Rasta Vechta ab 16 Uhr zu Gast in der Ostermann-Arena ist.