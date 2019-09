Niederlage bei Heimpremiere : Starke Leistung, keine Punkte für den LTV

Leichlingen Der Handball-Drittligist aus Leichlingen unterliegt bei der Heimpremiere dem Titelfavoriten aus Wilhelmshaven mit 23:27.

„Wir haben es in der Halbzeit gesagt. Es ist nicht unmöglich, etwas mitzunehmen“, sagte der einmal mehr starke Torhüter David Ferne. Der 25-Jährige war gemeinsam mit der starken Leichlinger Deckung dafür verantwortlich, dass der LTV in den ungewohnten grauen Trikots kurz nach der Pause einmal in Führung ging (13:12) und dem spielerisch wie physisch überlegenen WHV – dem Titelfavoriten der Nordwest-Staffel – alles abverlangte.

Ferne parierte bei geradezu tropischen Temperaturen in der Halle am Hammer viele freie Würfe des Gegners, peitschte sich, sein Team und damit auch die Zuschauer an. Vorne setzte Spielmacher Christoph Gelbke seine Mitspieler immer wieder in Szene, vor allem Kreisläufer Lars Jagieniak kam oft in Abschlussposition – und nutzte diese. Mit sieben Treffern war der Zugang der beste Werfer auf Seiten des Hepp-Teams. „Es war klar, dass wir nicht der Favorit sind. Wir wussten aber auch, dass wir durchaus Qualität haben, wenn wir unsere Leistung auf die Platte kriegen“, sagte Jagieniak.