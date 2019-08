Bezirksliga : FCL setzt auf konsequente Chancenverwertung

Leverkusen Die Mannschaft von Trainer und Klubchef Michael Kunz reist zum Aufsteiger nach Altenberg. Im Pokal geht es am Dienstag gegen Rheingold-Poll weiter.

Fußball, Bezirksliga: SV Altenberg – FC Leverkusen. Mit dem ersten Auswärtssieg in Köln-Poll im Rücken reisen die Fußballer des FC Leverkusen am Sonntag (15.15 Uhr) zum Aufsteiger nach Altenberg. „Wir wollen dort natürlich in der Erfolgsspur bleiben und den guten Start ausbauen. Ein zweiter Sieg in Folge wäre auch für das Selbstvertrauen super“, erklärt Co-Trainer Benjamin Sand. Zwar ist die Tabelle noch nicht aussagekräftig, doch die Kandidaten auf vordere Platzierungen wie Eintracht Hohkeppel und SC West Köln haben bereits erste Ausrufezeichen zum Saisonstart gesetzt.