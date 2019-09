Saisonstart geglückt : RTHC-Frauen wollen noch gefährlicher werden

Leverkusen Zum Auftakt gewinnt der Regionalligist gegen Aufsteiger Kahlenberg, bleibt im Kreis aber „zu lieb“, wie Trainer Ralf Knöller bemängelt.

Die Hockeyspielerinnen des RTHC Leverkusen sind mit einer ordentlichen und insgesamt souveränen Vorstellung in die neue Spielzeit der Regionalliga gestartet. Beim Aufsteiger Kahlenberger HTC setzte sich der RTHC mit 3:1 (1:0) durch und untermauerte damit seine Ambitionen auf den Aufstieg. Unter ihrem neuen Trainer Ralf Knöller waren die Leverkusenerinnen am Sonntag viel und oft in der Offensive unterwegs, aber im Schusskreis nicht zwingend genug. So blieb das Spiel lange offen.