Fußball-Bezirksliga : FCL lässt beim Aufsteiger zu viele Chancen liegen

Leverkusen Kurz vor und kurz nach der Halbzeit entscheidet der SV Altenberg die Partie gegen den FC Leverkusen für sich.

Fußball, Bezirksliga: SV Altenberg – FC Leverkusen 3:2 (1:1). Die Fußballer des FC Leverkusen konnten ihre spielerische Überlegenheit beim Aufsteiger in Altenberg nicht nutzen und haben die erste Saisonniederlage kassiert. „Das ist ärgerlich, weil wir in der ersten Halbzeit klar am Drücker waren und eigentlich schon den Sack hätten zumachen müssen“, berichtete Klubchef und Trainer Michael Kunz.