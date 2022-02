Basketball, 2. Liga : Giants-Glück ist auch ein Stück weit Genugtuung

Leverkusen Durch das 93:80 gegen Rasta Vechta behalten die Zweitliga-Basketballer eine gute Ausgangsposition im Kampf um die Play-offs. Trainer Hansi Gnad spricht von einem „extrem anstrengenden Spiel“ und lobt die Einstellung seiner Spieler.

Der Coach hatte Mühe, seine Spieler auf Kurs zu bekommen. „Der spontane Ausfall von Quentin Goodin hat die Mannschaft zurückgeworfen“, ist Gnad überzeugt. Der US-amerikanische Aufbauspieler winkte beim Aufwärmen mit Knieproblemen ab, so dass Luca Kahl, der fast die gesamte Trainingswoche erkältet gefehlt hatte, in die Bresche springen musste. „Da waren wir irgendwie nicht ganz da, so dass ich schnell eine Auszeit genommen habe, um die Jungs zu wecken“, sagte der Coach, dessen Stimme auch einen Tag nach der Partie noch etwas mitgenommen klang.

So hatten die Giants in der Schlussphase alle Trümpfe in der Hand, das Spiel zu gewinnen. Doch sie agierten zerfahren. Kahl setzte sogar zum ebenso spektakulären wie risikoreichen Alley-oop-Versuch auf Heinzmann an – bei einem Punkt Vorsprung und 25 Sekunden auf der Uhr. Der misslang, so dass die Gäste den Ball in der Hand hatten. Vechta scheiterte aber, Kahl holte sich den Rebound, und die Giants hätten eigentlich an dieser Stelle bereits gewinnen müssen. Doch der Aufbauspieler verlor die Kugel wieder, James Washington setzte zum Dreier an und versenkte.