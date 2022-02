Fußball, Bezirksliga : FCL startet die Aufholjagd mit einem Heimspiel

Leverkusen Mit Lukas Beruda als neuen Trainer startet der Bezirksligist FC Leverkusen gegen Zündorf in die Rückrunde. Der Rückstand auf Spitzenreiter Flittard beträgt 14 Punkte, doch der Coach hat das Thema Aufstieg noch lange nicht abgeschrieben.

Fußball-Bezirksliga: FC Leverkusen – FC Zündorf. Die kommenden Tage haben es in sich für die Fußballer des FC Leverkusen. Zunächst steht für sie am Sonntag (15.15 Uhr) auf dem heimischen Birkenberg das erste Meisterschaftsspiel des neuen Jahres gegen den Tabellenvierten FC Zündorf an, am Mittwoch folgt die Nachholpartie beim Dritten Spielvereinigung Frechen 20 II. Der ambitionierte Bezirksligist hat als Achter 14 Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Köln-Flittard. „Unser Ziel bleibt nach wie vor der Aufstieg: Wir wollen noch einmal oben angreifen“, sagt der neue Trainer Lukas Beruda. Er hat das Amt in der Winterpause von Chrisovalantis Tsaprantzis übernommen, der nun Sportlicher Leiter beim FCL ist.