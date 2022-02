Basketball : Das war‘s dann wohl für die Elephants

Tristess: Für Coach Ken Pfüller ist der Abstieg mit Grevenbroich seit Freitag wohl traurige Realität. Foto: Elephants

Grevenbroich Nach der 88:112-Niederlage im Kellerduell in Hagen sind die NEW‘ Elephants kaum mehr zu retten. 21 Jahre nach dem Aufstieg ins Oberhaus des Westdeutschen Basketball-Verbandes (WBV) dürfte es im April zurück in die Zweite Regionalliga gehen.

Es ist ja nichts so, als wäre der aktuelle Zustand neu für ihn gewesen. Selbst sein gegnerischer Trainerkollege Kosta Filippou wusste, dass „die Grevenbroicher diese Situation schon gewohnt sind.“ Doch die Ausweglosigkeit der Lage wurde dem Trainer des Regionalligisten NEW‘ Elephants am Freitagabend vor der im Kampf um den Klassenverbleib so eminent wichtigen Partie beim Team der Basketball-Akademie (BBA) Hagen noch einmal schmerzlich klar: „Da sitzen eh nur zwei Spieler auf der Bank, und eigentlich will ich keinen spielen lassen – muss aber.“ Der Spanier Alejandro Vergara hatte sich gerade erst aus der Quarantäne zurückgemeldet und bedurfte ganz sicher noch der Schonung, Darnell Mfulama war ursprünglich als reiner Trainingsspieler eingeplant.

Gut, auch die Gastgeber mussten in US-Profi Marcus Ligons, Kapitän Yannick Opitz und Felix Fuhrmann durchaus kompetentes Personal ersetzen, doch egalisierte das noch nicht mal ansatzweise die Nöte der Elephants: Marc Rass, David Markert, Thabiso Mkwanazi und Tim Elkenhans fehlen schon seit Monaten, Balla Thiam verabschiedete sich Anfang Januar Richtung Cuxhaven und der ab Februar fest eingeplante Moritz Krume setzte komplett aus. Selbst die frisch verpflichteten Joel Lukeba und Anton Zraychenko standen weder im Nachholspiel am Mittwoch in Recklinghausen noch (wie im Übrigen auch Thomas Lehnen) am Freitag in Hagen zu Verfügung,

Info BBA Hagen - Elephants Grevenbroich 112:88 Hagen: Philipp (8), Wegmann (7), Fritze (13), Spitale (2), Nedzinskas (24), Mingaz (1), Gebehenne (2), Jawish (2), Jürgens, Zahariev (33), Krichevski (10) Grevenbroich: Mfulama (1), Vergara (14), Becker (7), Berberistanin, Selimovic (31), Murry (29), Mikhail (6) Viertel: 34:15, 25:23, 16:25, 37:25 Nächstes Spiel BSV Münsterland Baskets Wulfen - NEW‘ Elephants Grevenbroich, Dienstag 20.15 Uhr

Und trotzdem verzagte das vom Schlusslicht aufgebotene Häuflein der Aufrechten nicht. Nach verheerendem ersten Viertel (15:34), „in dem uns die als Zockertruppe bekannten Hagener ihr Tempo aufgedrückt haben“ (Pfüller), fighteten sich die Elephants ins Spiel zurück. Mit einer angesichts der sehr überschaubaren personellen Ressourcen fast an Harakiri grenzenden Pressverteidigung verkürzten sie den Rückstand im mit 25:16 gewonnenen dritten Viertel auf nur noch neun Zähler: Dzemal Selimovic, dem sein Coach nach 31 Punkten und 13 Rebounds mal wieder ein „Hammerspiel“ bescheinigte, traf zum 57:66 (27.).

Dass die Aufholjagd im Schlussabschnitt trotz der Energieleistung des sichtlich geschwächten Alejandro Vergara, dem in knapp 20 Minuten gleichwohl 14 Punkte gelangen, keine Fortsetzung fand, hatte zwei Gründe: Den dezimierten Gästen, bei denen neben Selimovic der an allen Fronten ackerende US-Boy John Murry (29 Punkte), Basti Becker und Julian Mikhail allesamt länger als 35 Minuten auf dem Feld stehen mussten, ging schlichtweg die Puste aus. Zudem traf Hagen, allen voran die Ex-Grevenbroicher Milen Zahariev (33 Punkte) und Vytautas Nedzinskas (24 Punkte/13 Rebounds), einfach gut. Das musste auch Pfüller neidlos anerkennen: „Klar, wir verteidigen zwar Scheiße, aber 112 Punkte musst du erstmal machen. Hagen hatte immer eine Antwort.“

Mit der Niederlage im Kellerduell sind die Elephants, die von 2003 bis 2007 in der 2. Liga Nord spielten, nach insgesamt 17 Jahren im WBV-Oberhaus (Aufstieg 2001) wohl raus aus der Regionalliga. Sechs Punkte auf Haspe und jetzt acht auf Hagen, für die darüber hinaus der direkte Vergleich spricht, wären in den bis zum 2. April noch ausstehenden sieben Partien nur mit einer Riesenportion Glück gutzumachen. Das aber macht in dieser grauenhaften Spielzeit ja bekanntlich einen großen Bogen um die Schlossstadt.