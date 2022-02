Fußball in der Region : SV Schlebusch und FC Leverkusen sind mit Testspielen zufrieden

Leverkusen Der Landesligist aus Schlebusch gewinnt 3:1 gegen den Kreisligisten SSV Dhünn, der Bezirksligist vom Birkenberg fährt gleich zwei Siege in der Vorbereitung auf die am Sonntag beginnende zweite Saisonhälfte ein.

Drei Wochen vor dem Start in die zweite Saisonhälfte haben die Landesliga-Fußballer des SV Schlebusch ein weiteres Mal ihre Form getestet. Gegen den vom ehemaligen Co-Trainer Kristian Fischer betreuten Kreisligisten SSV Dhünn feierte das Team einen 3:1 (0:1)-Sieg. „Das war ein guter Test, auch wenn wir uns in der Offensive gegen einen tiefstehenden Gegner lange schwergetan haben“, berichtete der neue Coach Marcel Müller. Er sieht sein Team insgesamt aber „voll auf Kurs“.

Nach dem frühen Rückstand steigerten sich die Schlebuscher und kamen nach rund einer Stunde durch Joshua Hauschke zum 1:1-Ausgleich. Kurze Zeit später brachte Mustafa Uzun den Favoriten in Führung, in der Schlussphase gelang Uzun dann noch der Treffer zum 3:1-Endstand. Am Sonntag steht ein weiteres Testspiel an: Der Landesligist SV 09/35 Wermelskirchen gastiert auf der Sportanlage Im Bühl.