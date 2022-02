Handball, 3. Liga : TuS 82 hat gegen Baunatal etwas gutzumachen

Leverkusen Der Handball-Drittligist aus Opladen empfängt Eintracht Baunatal. Nach zwei Niederlagen in Serie will Trainer Fabrice Voigt einen Sieg feiern. „Die Mannschaft wird richtig heiß sein“, sagt er.

Drei Partien stehen für den TuS 82 in der Dritten Liga noch aus. Dass es nach Abschluss der Hauptrunde für die Opladener weitergeht, ist unwahrscheinlich. Die Abstiegsrunde hat die Mannschaft bereits erfolgreich vermieden, die Aufstiegsspiele – Platz eins oder zwei wären dafür nötig – sind nur noch schwer zu erreichen. „Und von einer Pokalrunde im Anschluss an die Saison für die verbliebenen Teams habe ich nichts mehr gehört, so dass ich davon ausgehe, dass wir früh in die Sommerpause gehen“, sagt Trainer Fabrice Voigt. Entsprechend groß ist die Motivation, im letzten Heimspiel gegen Eintracht Baunatal am Samstag (19.30 Uhr) ein Ausrufezeichen zu setzen.