Basketball, 2. Liga : Auf und Ab der Giants nervt Gnad

Leverkusen Die Zweitliga-Basketballer lassen bei der Niederlage in Trier Konstanz vermissen – ein bekanntes Problem in dieser Saison. Trainer Hansi Gnad kritisiert die mangelnde Einstellung seiner Spieler.

Dass dies vor allem auf die jüngste 80:84-Niederlage zutrifft, ist offensichtlich. Nachdem Ferenc Gille gut acht Minuten vor Schluss auf 72:52 gestellt hatte, sahen die Leverkusener wie die sicheren Sieger aus. Doch in der Folge häuften sich Fehler, der Gegner agierte aggressiver und physischer. „Der Schneeball ist ins Rollen gekommen und wir haben ihn einfach nicht gestoppt“, sagt der Coach, der aber das Hauptproblem gar nicht in der Offensive sah. „Natürlich sollten wir auch im Angriff fokussiert bleiben und die Dinge tun, die uns stark machen, anstatt sich in Einzelaktionen zu verlieren“, räumt er ein. „Aber wir dürfen hinten in zehn Minuten niemals 34 Punkte kassieren.“

Den Grund dafür sieht der 58-Jährige ausschließlich in der Einstellung: „Wir können mal 20 Punkte abgeben, aber doch nicht 34. Dazu hatte Trier zum Schluss 17 Offensiv-Rebounds auf dem Konto. Das darf uns einfach nicht passieren, so schlagen wir niemanden.“ Viel Positives kann Gnad der Partie im Nachgang daher nicht abgewinnen. „Uns fehlt ein Spieler, der in hektischen Phasen abgezockt das Heft in die Hand nimmt. Den hatten wir voriges Jahr – und dieses Jahr leider zu oft nicht.“ Haris Hujic und Grant Dressler hatten in der vorigen Saison diese Qualität. Nun sind die individuellen Formschwankungen zu groß. „Wenn zwei, drei Spieler ihre Normalform nicht erreichen, wird es schwierig, weil wir nicht so tief besetzt sind“, sagt Gnad.