Kreisliga B : Halbes Dutzend Tore in Solingen bringt Leichlingen den ersten Sieg

Halbes Dutzend Tore in Solingen bringt Leichlingen den ersten Sieg

Rhein-Wupper In der Fußball-Kreisligs B schlägt der SC Leichlingen den DV Solingen II mit 6:1. Derweil feiert im Kreis Köln die „Zweite“ des SV Bergfried den zweiten Sieg im zweiten Spiel und gewinnt mit 5:1 in Lindenthal.

Fußball, Kreisliga B Solingen: SSVg 06 Haan II – BV Bergisch Neukirchen II 1:5 (0:2). Die Reserve-Fußballer des BVBN atmen durch: In Haan feierten sie den ersten Sieg der Saison. Sebastian Fitz (37./54./75.) war mit drei Treffern maßgeblich am Erfolg beteiligt, die weiteren Tore erzielten Joscha Frese (23.) und Onur Görur (47.). Der Gegentreffer gelang den Hausherren nach etwas mehr als einer Stunde.

VfB 06 Langenfeld II – ESV SW 1928 Opladen 4:2 (1:0). In Langenfeld blieben die Opladener Fußballer zum ersten Mal in dieser Spielzeit ohne Punktgewinn. Auch ein Doppelpack von Jan-Michael Neumann (56./80.) half den Gästen nicht, die erste Niederlage zu verhindern. Nach dem zwischenzeitlichen 2:2-Ausgleich hatte Langenfeld in der Schlussphase deutlich mehr zuzusetzen und kam mit zwei späten Treffern zum Heimsieg.