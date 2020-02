Fußball-Junioren : U19 fährt als klarer Favorit zu noch sieglosen Münsteranern

Yannik Schlößer peilt mit Bayers U19 den dritten Sieg in Serie an. Foto: Mark Bohla

Leverkusen Nach dem Sieg in Oberhausen und gegen Schalke will Bayers Nachwuchs nun gegen Preußen Münster seine kleine Serie ausbauen. Zu unterschätzen ist die Aufgabe Trainer Markus von Ahlen zufolge aber nicht.

Nach dem deutlichen 4:0 im Topspiel gegen Schalke will der Fußball-Nachwuchs von Bayer 04 seine kleine Serie von zwei Siegen in Serie ausbauen. Dafür muss am Karnevalssamstag (14.30 Uhr) ein Sieg in Münster her, ehe eine Woche später die Partie gegen den Tabellenzweiten Borussia Dortmund mit ihrem Starspieler Youssoufa Moukoko ansteht, der bereits 29 Tore in 17 Spielen erzielt hat.