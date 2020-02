Basketball in der Region : Fast-Break unterliegt im Top-Spiel

Jonas Marx (l.) vom SC Fast-Break Leverkusen dribbelt in der Partie gegen die DJK Bad Münstereifel an einem Gegenspieler vorbei. . Foto: Miserius, Uwe (umi)

Rhein-Wupper Bad Münstereifel gewinnt in der 2. Basketball-Regionalliga mit 94:83 in Leverkusen.

Basketball, 2. Bundesliga Nord: BBZ Opladen – ALBA Berlin (Frauen) 69:79 (38:38). Gegen den Siebten aus der Hauptstadt kassierte die von Grit Schneider trainierte Mannschaft die dritte Niederlage in Serie und rutschte auf den fünften Platz. An die solide Leistung in der ersten Halbzeit konnte das BBZ-Team nach der Pause nicht anknüpfen und lag nach dem dritten Viertel mit 51:61 im Rückstand. „Wir waren einfach nicht mehr in der Lage, den Rückstand aufzuholen. Der Gegner hat den Vorsprung clever verteidigt“, sagte Opladens Trainerin Schneider.