Fußball : Oliver Wersig sitzt bei Teutonia neben Bekim Kastrati

Co-Trainer Oliver Wersig (links) mit Bekim Kastrati in Viersen. Foto: fupa

Krefeld Fußball-Oberligist Teutonia St. Tönis ist personell gut aufgestellt. Eine Position war noch vakant, aber auch die wurde rechtzeitig vor dem Saisonstart neu besetzt – mit einem alten Bekannten.

Von Werner Fuck

(WeFu) Neu im Funktionsteam von Teutonia St. Tönis ist neben Coach Bekim Kastrati, Athletikttrainer Michael Küpper – beide gehen an der Gelderner Straße in die vierte Saison –, den Torwarttrainern und Betreuern seit Anfang Juli Oliver Wersig. Er ist Co-Trainer und Nachfolger des zu Weihnachten in seine Heimat zurückgekehrten Tino Blasche. Aber ein Neuer ist er nur in seinem jetzigen Aufgabengebiet. Ansonsten ist er 33-Jährige bei den Grün-Gelben nämlich, wie es immer so schön heißt, ein alter Bekannter.

In der Spielzeit 2019/20 gehörte er als Spielführer zum Aufstiegsteam, ehe er zum zweiten Mal zum FC Büderich wechselte. Ursprünglich stammt er aus dem Nachwuchs des Linner SV, spielte in der U19 von Fortuna Düsseldorf, um dann über Linn und Fischeln wieder an der Kurkölner Straße zu landen. Kastrati selbst hat den Kontakt zu ihm und seiner neuen Herausforderung hergestellt.

Oliver Wersig wohnt in Krefeld, arbeitet als Junior-Supply-Chain-Manager bei Loreal und wird im Oktober in Portugal (Algarve) in den Stand der Ehe treten.

Zum mit 0:1 (0:1) verlorenen Testspiel beim Landesligisten 1. FC Viersen – den einzigen Treffer erzielte Vensan Klicic per Foulelfmeter in der 21. Minute, der allerdings äußerst umstritten war – meinte Trainer-Assistent: „Die Ergebnisse sind augenblicklich sekundär. Aber wir haben gesehen, dass wir uns schwer tun, wenn der Gegner so richtig dagegen hält. Aber es sind noch drei Wochen bis zum ersten Meisterschaftsspiel und wir sind im Trainerteam noch absolut entspannt.“