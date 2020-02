Basketball: Zweite Liga : Giants ringen das Schlusslicht nieder

Leverkusen Wenig glanzvoll gewinnen Leverkusens Basketballer nach drei ProA-Niederlagen in Serie mit 88:81 gegen Ehingen Urspring.

Die Giants legten einen furiosen Start hin. Sheldon Eberhardt und Nick Hornsby verwandelten ihre ersten Dreier, dazu trafen Eddy Edigin und Luca Kahl auf dem Weg zu einer 13:2-Führung. In ruhiges Fahrwasser brachten die Hausherren die Partie dadurch allerdings nicht. Leverkusen blieb zwar stets ein paar Punkte in Front, doch bereits zur Halbzeitpause schmolz der Vorsprung auf einen Zähler.

Die Mannschaften waren zu diesem Zeitpunkt auf Augenhöhe. Beide hatten in der ersten Halbzeit 19 Rebounds geholt, beide hatten knapp 45 Prozent ihrer Abschlüsse genutzt. Doch die Trendwende lag in der Luft, und die Ehinger schlugen nach Wiederbeginn zu. Konsequent nutzten die Gäste ihre Möglichkeiten, während die Giants Nachlässigkeiten zeigten. So verlor Nick Hornsby den Ball sowohl bei der Übergabe an einen Mitspieler als auch bei einem Rückpass in die eigene Hälfte. Die Ehinger nutzten die Situationen immer wieder, um den Leverkusenern wehzutun – wie etwa beim Dreier durch Gianni Otto zum 59:50.