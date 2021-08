Vertrag bis 2024 : Bayer Leverkusen verlängert mit Lucas Alario

Leverkusens Stürmer Lucas Alario chippt den Ball im Testspiel gegen den FC Utrecht an einem Gegenspieler vorbei. Foto: imago images/Christopher Neundorf

Leverkusen In den vergangenen Wochen galt Lucas Alario als Kandidat für einen Wechsel, doch nun hat Bayer Leverkusen den Vertrag mit dem Argentinier verlängert. Beide Seiten attestieren sich größte Wertschätzung füreinander.

Bayer 04 Leverkusen hat den Vertrag mit Lucas Alario vorzeitig verlängert. Der ursprünglich bis 2022 laufende Kontrakt ist nun bis zum 30. Juni 2024 datiert. Der argentinische Nationalspieler läuft seit 2017 für die Werkself auf. In den vier Jahren unter dem Bayer-Kreuz hat der 28-jährige Angreifer 131 Pflichtspiele bestritten. Alario erzielte 51 Tore und bereitete 16 Treffer vor. Ein Transfer des Stürmers in diesem Sommer ist damit vom Tisch.

„Uns war natürlich schon vorher bewusst, wie wertvoll Lucas für Bayer 04 ist. Doch seine sehr gute letzte Spielzeit hat das Interesse anderer Klubs geweckt“, sagt Sport-Geschäftsführer Rudi Völler über den Argentinier, der in der abgelaufenen Saison in 33 Pflichtspielen an 19 Toren beteiligt war. „Deshalb sind wir sehr froh, dass wir den Vertrag verlängern konnten.“