Frauenhandball-Bundesliga : Höhenflug der Elfen endet gegen den Buxtehuder SV

Leverkusen Die Bundesliga-Handballerinnen des TSV kassieren die erste Niederlage nach vier Siegen in Serie. Der Endstand lautet 26:35.

Die schönste Szene eines Spätnachmittags zum Vergessen ereignete sich einige Momente nach Schlusspfiff. Die Fans von Bayers Bundesliga-Handballerinnen verabschiedeten ihre Elfen mit Ovationen in den Feierabend. Die Zuneigung des Anhangs war Balsam auf die geschundenen Seelen der Leverkusenerinnen, deren Höhenflug im neuen Jahr gerade ein jähes Ende genommen hatte. 26:35 (11:16) unterlag Bayer – in dieser Deutlichkeit überraschend – dem Buxtehuder SV.

Dessen Coach Dirk Leun zeigte sich als vorbildlicher Sieger und warb um Verständnis für den Gegner. „So ist das mit einem jungen Team. An manchen Tagen will einfach gar nichts gelingen“, sagte er mit Blick auf die Leverkusenerinnen, „und an manchen Tagen klappt fast alles – wie bei uns heute“. Am Hochgefühl des Gegners hatten die Elfen reichlich Anteil. Immer wieder leisteten sie sich technische Fehler, darunter zahlreiche Fehlpässe und Schritte, wirkten vom Start weg verunsichert und bekamen neben den daraus resultierenden Gegenstößen auch in der formierten Abwehr fast nie den Zugriff.