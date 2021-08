Aktion für erkrankte Kinder : Mit dem Spenden-Fahrrad zu Bayer 04

Werner Messing (l.) trifft auf Ex-Leverkusen-Star Stefan Kießling. Messing sammelt Geld für die Stiftung von Gerald Asamoah, die sich für herzkranke Kinder einsetzt. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Werner Messing sammelt Unterschriften von Bundesligisten – für einen guten Zweck: Einmal versteigert, kommt das Geld herzkranken Kindern zugute.

Von Tobias Brücker

In vier Wochen wird Werner Messing mit seinem Lastenfahrrad ungefähr die Strecke von Flensburg nach Lissabon gefahren sein. Als Antrieb hat er nur seine Muskelkraft und den tief in ihm sitzenden Willen, Kindern etwas Gutes zu tun. Am Montag war der 67-Jährige, der Spenden für die Gerald-Asamoah-Stiftung sammelt, zu Gast bei Bayer 04 und Stürmer-Legende Stefan Kießling.

Der einstige Mittelstürmer signierte auf der Südseite der BayArena das besondere Fahrzeug von Messing. In den nächsten Wochen wird die große Ladebox, so der Plan, beschrieben mit Unterschriften bekannter Spieler aus der Bundesliga sein – und jenen, die es mal waren. Messing erläuterte, das Pedelec werde später auf der Gala der Stiftung von Gerald Asamoah versteigert. Der Erlös gehe zu 100 Prozent an das Projekt des einstigen Schalkers.

„Mein Ziel ist es, Kindern das Leben zu retten, die sonst nicht überlebt hätten“, erzählte Messing. Seit etwa sieben Jahren sammeln er und seine Frau Mechthild jährlich Geld für wechselnde Aktionen. Während Werner Messing durch das ganze Land fährt, verkauft Mechthild Messing in ihrer Heimatstadt Rhede im Münsterland Brotaufstrich aus Früchten. In diesem Jahr haben sie sich für die Stiftung entschieden. Dazu führte ein Schlüsselereignis, berichtet der 67-Jährige. Er traf auf dem Sommerfest der Stiftung einen Arzt, der 20 Kinder aus Afghanistan rettete. Ein Junge benötigt eine OP. Die Stiftung übernimmt die Kosten. „Dass dieser Junge überlebt, ist für mich Motivation ohne Ende.“