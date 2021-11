Hilfe aus Straelen : Bofrost spendet eine Million Euro für Kinder in Not

Bofrost spendet eine Million Euro für Kinder in Not

Straelen Der Tiefkühlspezialist aus Straelen unterstützte einmal mehr die RTL-Stiftung „Wir helfen Kindern“ durch verschiedene Veranstaltungen und Verkaufsaktionen.

Die Corona-Pandemie hat gezeigt, wie wichtig Momente mit der Familie und Freunden sind. Darum standen bei der diesjährigen Partnerschaft von Bofrost mit der Stiftung „RTL – Wir helfen Kindern“ die Kinder und Familien im Mittelpunkt, die besonders von der Pandemie und der Flutkatastrophe im Sommer betroffen waren. Mit Aktionen, Events und Spendenprodukten sowie einer Social-Media-Kampagne unter dem Motto #essenverbindet hat der europäische Marktführer im Direktvertrieb von Eis- und Tiefkühlspezialitäten eine Million Euro für Kinder in Not gesammelt. Die Spende hat Michael Michaelis, Bofrost-Geschäftsführer Vertrieb Deutschland, beim 26. RTL-Spendenmarathon an Moderator Wolfram Kons übergeben. Als Familienunternehmen setzt sich Bofrost seit Jahren für Kinder in Not ein.