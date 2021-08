Fußball, Frauen-Bundesliga : Fußballerinnen erfüllen beim Aufsteiger aus Jena die Pflicht

Juliane Wirtz gehörte beim Sieg in Jena zu den besten Leverkusenerinnen. Foto: imago images/Hartenfelser/Peter Hartenfelser via www.imago-images.de

Leverkusen Die Bundesliga-Frauen von Bayer Leverkusen starten mit einem 3:0-Sieg beim FC Carl Zeiss Jena in die Saison. Trainer Achim Feifel findet trotz des klaren Ergebnisses Anlass für Kritik.

Die präsentierten sich auf tiefem Untergrund zwar überlegen. Doch auch der Gegner, der durch den Pokal schon Wettkampfpraxis besaß und mit den Fans sowie Euphorie im Rücken beherzt kämpfte und eine eher robuste, körperliche Spielweise an den Tag legte, erwies sich als unangenehm. In der Jenaer Hälfte und insbesondere in Strafraumnähe trafen die Gäste nach Feifels Geschmack zu häufig unglückliche oder schlechte Entscheidungen und ließen so manch vielversprechende Umschalt- und Überzahlsituation ungenutzt. Umgekehrt mussten sie selbst gerade Ende der ersten und zu Beginn der zweiten Hälfte bange Momente durchstehen. „Wir waren insgesamt viel zu konteranfällig“, monierte der Trainer.