Gegenentwurf zur „Wegwerfgesellschaft“ : Das Reparaturcafé erweckt Kaputtes zu neuem Leben

Thomas Trauner vermisst im Reparaturcafé ein Plastikteil, das er im 3-D-Drucker nachbauen lässt, um so ein Gerät wieder in Gang zu bringen. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Opladen Im Probierwerk sorgen Ehrenamtliche dafür, dass von Bügeleisen über Laptops bis zu Fahrrädern Gegenstände wieder funktionsfähig gemacht werden, die sonst auf dem Müll gelandet wären.

Gewissenhaft und fachkundig sieht sich Wolfgang Nitsch die Solarzellen einer Gartenlampe an. Er schüttelt den Kopf: Da ist nichts mehr zu machen. Bei vielen anderen Sachen aber kann der Maschinenbauingenieur helfen. Dann haucht der 53-Jährige ihnen im Reparaturcafé neues Leben ein. Die ehrenamtlichen Männer und Frauen stemmen sich hier gegen die, wie sie sagen, „Wegwerfgesellschaft“. Jenen Antrieb verspürt auch Nitsch. Er will die häufig fehlende Wertschätzung für die Geräte so oft es eben geht aufbrechen. Er habe, betonte er, ein echtes Problem damit: „Wie wir mit den Ressourcen umgehen, finde ich absolut furchtbar.“ Wenn er Menschen dabei helfen kann, Geräte, die kaputt erscheinen, zu reparieren und so länger zu benutzen, dann tue er seinen Teil, die Mittel zu schonen.

Am vergangenen Samstag, 28. august, gingen er und seine Mitstreiter vom 2016 gegründeten Verein Ausbesserungswert dieser Mission im Probierwerk in Opladen nach. In den dort gut ausgestatteten Hallen befindet sich das Hauptquartier der Reparateure in der jetzigen Zeit. Vor der Corona-Pandemie tingelten sie noch von Stadtteil zu Stadtteil. Sie wollten den Menschen möglichst kurze Wege ermöglichen, weil, sagt Vizevorsitzender Thomas Trauner, „80 Prozent unseres Klientels über 60 Jahre alt ist“. Und daher etwas weniger mobil. Sobald das Leben wieder zur Normalität zurückgekehrt ist, wollen auch die Freiwilligen wieder zum ursprünglichen Modell zurück.

Noch aber sind die Partner von einst ob der gesundheitlichen Lage etwas reserviert. Räume sind nur schwer zu bekommen. Wenngleich: So brillant ausgestattet wie im Probierwerk wären sie wohl nirgends. Hier gibt es sogar einen 3D-Drucker, den die Truppe hin und wieder benutze. Einmal zum Beispiel stellten sie mit Hilfe des Geräts das Bauteil eines Bügeleisens her. Eben diese Gegenstände brächten die Menschen zu ihnen. Vor den offenen Toren stehen Fahrräder, im Inneren näht eine Frau Kleidung zusammen, während Helfer einen Laptop inspizierten. Häufig handelt es sich dem Vorbeigebrachten um Elektronik. Die Erfolgsquote der Ehrenamtler liegt bei rund 70 Prozent. Damit sind sie sehr zufrieden. „Grundsätzlich schon – wenn man bedenkt, was für Sache da teilweise vorbeigebracht werden“, betont Trauner.