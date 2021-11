Spendenaktion in Heiligenhaus : Tafel sammelt wieder Weihnachtstüten

Kerstin Peters (links) und Tanja Högström hoffen darauf, wieder viele Weihnachtstüten weitergeben zu können. Foto: Achim Blazy (abz)

HEILIGENHAUS Ein Weihnachtsmahl verschenken, das man selbst gerne essen würde: Die Tafel Niederberg nimmt entsprechende Spenden am 21. Dezember entgegen.

In der Weihnachtszeit gehört das Essen zu den unbestrittenen Höhepunkten. Aber nicht in jedem Haushalt reichen die finanziellen Mittel, um an den Festtagen auch festlich aufzutischen. Damit aber eben doch etwas Festliches auf den Tisch kommt und für strahlende Augen sorgt, hilft seit 14 Jahren die Tafel Niederberg der Bergischen Diakonie mit ihrer Weihnachtstütenaktion aus.

„Wir sagen immer: Packt etwas ein, was ihr auch selbst gern an Weihnachten essen wollt“, sagt Koordinatorin Tanja Högström. Am Dienstag, 21. Dezember, 11 bis 18 Uhr, können die Weihnachtstüten bei der Tafel an der Rheinlandstraße 26, pandemieschutz-konform abgegeben werden. Am Mittwoch, 22. Dezember, 12 bis 17 Uhr, werden sie weiter gegeben. „Wir freuen uns, dass sich für den Morgen dieses Tages auch schon eine Grundschule angemeldet hat“, sagt Högström. Auch mit der Gesamtschule wird wieder zusammen gearbeitet.

Info Geldspende statt Tüte packen Kerstin Peters Foto: Achim Blazy (abz) Wer selbst keine Tüte packen kann oder möchte, der kann auch Geld spenden. Für eine Spende von 25 Euro wird die ganze Weihnachtstüte für eine Familie gepackt. Spendenkonto: Bergische Diakonie, Bank für Sozialwirtschaft, IBAN: DE65 3702 0500 0000 4747 47 Verwendungszweck: Tafel Weihnachten 2021 und der Name sowie Anschrift (für die Spendenbescheinigung).

Die Grundidee war zu Beginn ein klassisches Weihnachtsessen. Rouladen in der Dose und Rotkohl gehören zu den Klassikern. Wichtig ist seitdem, dass alle enthaltenden Lebensmittel haltbar sind. Beliebt ist natürlich Kaffee, aber auch Reis, Nudeln, Knödel, Gemüsekonserven, Suppen oder Fleischprodukte in Konserven jeglicher Art. „Es sind auch immer mehr Gutscheine dabei, zum Beispiel für den Metzger.“ Worüber sich die Empfänger der Weihnachtstüten auch immer freuen: „Wenn auch etwas persönliches dabei ist, Kerzen, ein Familienrezept oder auch Servietten“, sagt die neue Standortleiterin Kerstin Peters.

Sie hat den Staffelstab der Standortleitung in diesem Jahr von Christa Beyer übernommen, die sich nach 15 Jahren leidenschaftlichem Engagements aus dem Amt verabschiedet hat. Peters ist seit 13 Jahren dabei, „weil es meiner Familie und mir gut geht und ich weiß, dass es anderen nicht gut geht.“ Und: „Ich kenne die Menschen und die Strukturen. Für mich war das Amt jetzt die logische Konsequenz“, sagt Peters, die sich die Leitung des Standorts mit ihrem Vertreter Elmar Hörster teilt. Der Essener ist seit zwei Jahren bei der Heiligenhauser Tafel als Helfer aktiv „Ich fand das Engagement in einer kleineren Stadt spannend.“

Die Weihnachtstütenaktion ist dabei ein echtes Highlight im Tafeljahr: „Die Augen strahlen bei den Menschen, die die Weihnachtstüten abgeben, bei denen, die sie annehmen und natürlich bei denen, die sie abholen“, erzählt die Koordinatorin. Im letzten Jahr konnte das Team dabei in Heiligenhaus 238 Weihnachtstüten in Empfang nehmen und weiter geben. Auf mindestens diese Zahl hofft man auch in diesem Jahr: „Wer eine Weihnachtstüte möchte, muss keine Tafelcard haben, es reicht, wenn die Bedürftigkeit, beispielsweise durch den Rentenbescheid oder den ALG II-Bescheid nachgewiesen wird“, betont Högström.