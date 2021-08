Fußball, Landesliga : SVS trifft fünf Mal und tankt Selbstvertrauen

Leverkusen Der Landesligist aus Schlebusch gewinnt dank einer starken Offensive, offenbart aber auch Defizite. Zusätzlich zum ersten Sieg in der Liga feiern die Schlebuscher das Comeback von Joshua Hauschke nach langer Verletzungspause.

Fußball-Landesliga: SV Schlebusch – SSV Homburg-Nümbrecht 5:2 (4:1). Die Fußballer des SVS haben sich nach der Auftaktniederlage in Porz in beeindruckender Manier zurückgemeldet. Im ersten Heimspiel der Saison bezwang die Mannschaft von Trainer Stefan Müller den unbequemen Konkurrenten aus dem Oberbergischen dank einer herausragenden Angriffsleistung deutlich. Entsprechend zufrieden war der Coach nach der Leistungssteigerung seines Teams. „Wir sind alle extrem erleichtert und froh“, sagte Müller. „Das war dieses Mal eine vorzügliche Leistung der gesamten Mannschaft. Hinzu kam, dass wir das notwendige Quäntchen Glück hatten, das uns vergangene Woche noch gefehlt hat.“

Bereits der Start verlief ganz nach dem Geschmack der Schlebuscher. Schon nach wenigen Augenblicken gingen die Platzherren in Führung. Sebastian Bamberg setzte sich über den rechten Flügel durch und bediente den in der Mitte freistehenden Nedim Basic mustergültig. Durch einen Doppelschlag zwischen der 17. und 21. Minute erhöhten die Gastgeber dann auf 3:0 und sorgten für eine komfortable Führung. Zunächst staubte Marcel Schulz nach einem Eckball aus kürzester Distanz ab, dann gelang erneut Basic mit einem sehenswerten Seitfallzieher der dritte Treffer.

FC Leverkusen legt Grundstein für Sieg in Hälfte eins

Fußball, Landes- und Bezirksliga : FC Leverkusen legt Grundstein für Sieg in Hälfte eins

„Das hat uns natürlich enormes Selbstvertrauen gegeben“, berichtete Müller. Ein Abspielfehler in der Hintermannschaft des SVS brachte die Gäste zwar auf 1:3 heran (24.), die Kontrolle über das Spiel blieb allerdings in den Händen der Müller-Schützlinge. Mit dem Pausenpfiff stellte David Görgens dann auch folgerichtig den alten Drei-Tore-Vorsprung wieder her.