Handball, Frauen-Bundesliga : Elfen leisten sich bei ihrer Generalprobe Aussetzer

Leverkusen Die Handballerinnen des TSV Bayer 04 haben sich im letzten Test vor dem Bundesliga-Auftakt in Bad Wildungen erst nach der Pause von ihrer besten Seite gezeigt. Unter dem Strich stand ein 29:18 gegen Zweitligist HSV Solingen-Gräfrath.

Bei der Generalprobe für den Bundesligastart am Samstag bei den Bad Wildungen Vipers zeigten Bayers Handballerinnen Licht und Schatten. Der letztlich doch einigermaßen klare Endstand von 29:18 (16:11) im Test gegen den Zweitligisten und Nachbarn HSV Solingen-Gräfrath (mit zahlreichen Ex-Leverkusenerinnen) konnte nicht völlig kaschieren, dass gerade die erste Hälfte Martin Schwarzwald reichlich Ansatzpunkte für eine deutliche Halbzeitpausenansprache bot. Da diese sichtlich Wirkung zeigte, langte es zum bereits erwähnten Ergebnis, das der Trainer kritisch als „gerade noch so in Ordnung“ bewertete.