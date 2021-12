DHB-Frauen starten Medaillenjagd : Handballerinnen „heiß“ auf WM-Auftakt

Valencia 14 Jahre nach der letzten deutschen Medaille greifen die DHB-Frauen an. Gegen Tschechien soll die Grundlage für eine erfolgreiche WM gelegt werden.

Den Hotelflur im Teamquartier verzierten Emily Bölk und Co. mit einer großen Deutschland-Fahne, aus der Heimat trudelten pünktlich zum WM-Start Adventsleckereien ein - die Medaillenjagd der deutschen Handballerinnen kann beginnen. 14 Jahre nach dem letzten Edelmetall soll es für die DHB-Frauen beim XXL-Turnier in Spanien endlich wieder eine Sternstunde geben.

Ein Sieg ist bei der Partie in Lliria, wo die Halle wie an allen vier WM-Standorten mit bis zu 80 Prozent ausgelastet werden darf, fest eingeplant - auch wenn Groener vor einem "unangenehmen Gegner" warnte. Das XXL-Turnier in Spanien mit 32 Teams bezeichnete der Niederländer als einen Marathon, "aber wir müssen von Anfang an da sein".

Die vergangenen Jahre unter Groeners Regie waren trotz einem Aufwärtstrend im Ergebnis dagegen von Enttäuschungen geprägt. Nach dem EM-Aus in der Hauptrunde im Vorjahr flossen wie auch nach den verpassten Olympischen Spielen bei der WM in Japan 2019 bittere Tränen des Frusts.

Diese soll sich in Spanien nicht wiederholen. Nimmt die DHB-Auswahl aus der Vorrundengruppe mit den weiteren Gegnern Slowakei am Samstag (18.00 Uhr) und Ungarn am Montag (20.30 Uhr) im Idealfall 4:0 Punkte in die Hauptrunde mit, sind das Viertelfinale, und damit auch die ersehnten Medaillenspiele, bereits in Sichtweite.