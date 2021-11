Fußball, Kreisliga : Kreisligist SC Hitdorf rollt das Feld von hinten auf

Rhein-Wupper In der Kölner A-Liga setzt sich der SCH auch gegen Köln durch, während Bergfried einen 0:2-Rückstand gegen Pesch dreht. Im Solinger Kreis verliert der SC Leichlingen derweil spät.

Fußball-Kreisliga A Köln: FC Pesch II – SV Bergfried Leverkusen 3:6 (2:0). Nach 15 Minuten lag das Team von Trainer Hannes Diekamp beim Tabellenzehnten aus Pesch bereits mit 0:2 in Rückstand. Erst nach rund einer absolvierten Stunde übernahm der SV Bergfried die Kontrolle über die Begegnung. „Zu Beginn waren wir überhaupt nicht auf dem Platz, aber zum Glück hat die Mannschaft danach ihr wahres Gesicht gezeigt“, sagte der Übungsleiter der Gäste. Philipp Bigus (47./75./88.) gelangen drei Tore, Moritz Blumenthal (55./90.) und Torsten Sperlich (50.) trafen ebenfalls für den Favoriten.

Prometheus Italia – SV Schlebusch II 1:2 (0:0). Wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt fuhr die Schlebuscher Zweitvertretung ein. Im Spiel der späten Tore gerieten die Gäste in der 70. Minute in Rückstand. Florian Richter (83.) und Tobias Balduan (87.) führten schließlich die Wende herbei.

Kreisliga A Solingen: TSV Solingen II – SC Leichlingen 3:2 (2:0). Beim Tabellennachbarn ging das Leichlinger Team in letzter Minute doch noch leer aus. Nach den frühen Gegentoren (5./24.) kamen die Gäste stark zurück – Florian Schneiders sorgte mit seinem Doppelpack (83./90.) für den Ausgleich. Das letzte Wort hatten jedoch die Solinger, die in der Nachspielzeit das Siegtor schossen.

SSV Lützenkirchen – BV Gräfrath 5:0 (3:0). Mit einer Galavorstellung fertigten die Lützenkirchener den Verfolger aus Solingen-Gräfrath ab und klettern durch den Sieg auf den zweiten Tabellenplatz. Francesco Benincasa (9./37./53.) avancierte beim Kantersieg gegen ein chancenloses Team aus Gräfrath mit drei Treffern zum Mann des Tages. Joshua Badicke (43.) und Tim La Marca (86.) schraubten das Ergebnis mit ihren Toren weiter in die Höhe.

TG Burg – VfL Witzhelden 6:0 (1:0). Schon nach wenigen Minuten kassierten die Höhendorfer den Rückstand, kämpften sich zunächst aber zurück in die Partie. Einige herausgespielte Chancen für den Außenseiter gaben Anlass zur Hoffnung. „Wir hatten uns in der Halbzeitpause besprochen und viel vorgenommen. Leider sind dem Team dann zu viele individuelle Fehler unterlaufen“, berichtete Witzheldens Trainer Rudi Mirtic. In der ersten Viertelstunde der zweiten Hälfte kassierten die Gäste vier Gegentore – und das Aufeinandertreffen war entschieden.