Fußball, Frauen-Niederrheinliga : HSV-Frauen kassieren späten Ausgleich

Langenfeld Die Niederrheinliga-Fußballerinnen des HSV Langenfeld haben gegen den CfR Links 2:2-unentschieden gespielt. Trainer Carsten Kerkhoff zeigte sich im Anschluss zufrieden.

Gegen den CfR Links erkämpften sich die Fußballerinnen des HSV Langenfeld einen verdienten Punkt. Nach intensiven 90 Minuten trennten sich beide Mannschaften 2:2 (0:1). Damit bleiben die Hucklenbrucherinnen wettbewerbsübergreifend auch im vierten Spiel in Serie ungeschlagen.

Der Start in die Partie hätte für den Niederrheinligisten kaum schlimmer laufen können. Bereits nach wenigen Sekunden erzielte Catharina Makosch die Führung für die Gäste – ein Treffer, der HSV-Trainer Carsten Kerkhoff zufolge nicht hätte zählen dürfen. „Das 0:1 war ein klares Abseitstor, das der Schiedsrichter leider nicht geahndet hat. Der Meinung waren auch die gegnerischen Trainer, doch wir mussten mit der Entscheidung leben“, sagte der Übungsleiter. Sein Team hatte in der ersten Halbzeit große Probleme mit dem Pressing der Gäste. „Wir sind überhaupt nicht ins Spiel gekommen“, sagte Kerkhoff. Links trat dagegen sehr dominant auf und stand in der Defensive weitgehend stabil.