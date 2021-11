Fußball, Kreisliga : Inter Monheim kämpft sich nach 0:3 zurück ins Spiel

Inter Monheims Erkan Öztürk leitete mit seinem Tor die Wende in Haan ein. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Langenfeld/Monheim In Haan sieht das Team aus dem Monheimer Süden lange wie der sichere Verlierer aus, doch dann dreht Inter auf und fährt einen spektakulären Erfolg ein. SSV Berghausen II, HSV Langenfeld II, GSV und TuSpo gewinnen jeweils klar.

Kreisliga A Solingen: DV Solingen II – GSV Langenfeld 0:12 (0:1). Beim punktlosen Schlusslicht in Solingen haben die Langenfelder ihren bislang höchsten Sieg dieser Saison gefeiert. Kevin Marx war drei Mal erfolgreich, Marc Rudolf und Niklas Sven Zilian trafen jeweils doppelt. Dazu trugen sich noch Burak Güngör, Jona Vincent Heckmann, Martin Sosnik, Levent Plesina und Robin Siozios in die Torschützenliste ein.

SSVg 06 Haan – Inter Monheim 3:4 (2:0). Im Spitzenspiel beim Tabellenvierten in Haan sah es lange Zeit nicht gut aus für den Spitzenreiter aus Monheim. Nach zwei Minuten kassierte Inter den ersten Gegentreffer, in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs gelang den Hausherren das zweite Tor. Als Haan nach etwas mehr als einer Stunde zum dritten Mal traf, sprach eigentlich nichts mehr für die Monheimer. Erkan Öztürk (73.), Ahmed El Morabiti (78./90.) und Abdullah Albayrak (85.) krönten jedoch eine beeindruckende Aufholjagd in der Schlussphase.