Tischtennis, Verbandsliga : TTG Langenfeld irrt – und freut sich sehr darüber

Langenfeld Der Tischtennis-Verbandsligist baut seine Serie aus und ist seit zehn Spielen ungeschlagen. Dabei überrascht sich das Team um Stefan Boll gegen Borussia Brand selbst.

Die Gastgeber stellten ihre Formation in den Doppeln um, da sie unbedingt mit einem Vorsprung in die Einzel starten wollten. Zunächst setzten sich Nils Rautenberg und Thorsten Birg durch, bevor sich Boll und Christian Manzius geschlagen geben mussten. Anschließend feierten Jan Strothmann und Bernd Forelle einen knappen 3:2-Sieg. Zwar konnte Boll im Einzel auf 3:1 erhöhen, doch die Gäste glichen anschließend aus – 3:3. Hier zeigte sich bereits, dass der SuS-Akteur Yannic Lennertz, der von Boll als der „beste Spieler der Liga“ gelobt wurde, für die TTG eine Nummer zu groß war. Beim Stand von 5:5 behielten die Langenfelder die Nerven und sicherten sich durch die Erfolge von Rautenberg, Strothmann, Birg und Forelle den 9:5-Sieg.

Im Kampf um den Aufstieg in die NRW-Liga bahnt sich ein spannender Zweikampf zwischen dem Spitzenreiter TTG Langenfeld und dem Zweiten TTC Mödrath an, die beide über eine Bilanz von 89:39 Spielen und über 19:1 Punkte verfügen. Das erste direkte Duell endete am 18. September 8:8. „Wir hätten nicht gedacht, dass wir so weit oben stehen würden. Jetzt wollen wir den ersten Platz bis in die Winterpause retten“, betonte Boll. Am letzten Spieltag der Hinrunde müssen sich die Mödrather beim starken Dritten Brand (16:4 Punkte) behaupten.