Sieg gegen das Schlusslicht HSV-Fußballerinnen gewinnen trotz Chancenwucher

Durch den Sieg bleiben die HSV-Damen am Zweitplatzierten SC Bayer 05 Uerdingen dran. Beide Teams trennen nur zwei Punkte. Am Sonntag sind die Langenfelderinnen bei der SpVgg Steele zu Gast (13 Uhr). „Mit der Chancenverwertung können wir in den letzten Wochen absolut nicht zufrieden sein, daran müssen wir jetzt arbeiten. Nach Steele geht es im Drei-Tages-Takt in den Saisonendspurt. Da gilt es jetzt, die Mädels darauf vorzubereiten, damit wir den dritten Platz am Ende nicht mehr hergeben“, gab Herhalt die Marschroute vor.